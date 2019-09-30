مصادمات حزبية حول مظاهرات يوم السبت المؤيدة للوزير تشو كوك

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اشتبكت الأحزاب السياسية الكورية في جدل حاد بشأن المظاهرات على ضوء الشموع التي عقدت أول من أمس السبت لدعم وزير العدل "تشو كوك" وجهوده من أجل إصلاح القضاء والنيابة العامة.فمن جانبه قلل حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي من هذه المظاهرات، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة مبالغ فيه. وقال النائب البرلماني التابع للحزب المعارض "بارك سونغ جونغ" في بيان أصدره أمس الأحد إنه على الرغم من أن المنظمين يدّعون أنه قد شارك في المظاهرات حوالي مليوني شخص، فإن تقديرات الشرطة الأولية تشير إلى أن هذا العدد لا يزيد عن 50 ألفا فقط. كما عبر نواب آخرون تابعون للحزب المعارض عن شكوك مماثلة حول عدد المشاركين في المظاهرات، متهمين وسائل الإعلام بنشر أخبار وهمية.وفي المقابل، قال الحزب الديمقراطي الحاكم في مؤتمر صحفي إن حوالي مليوني شخص تجمعوا أمام مكتب المدعي العام الأعلى للمطالبة بإصلاح النيابة العامة. وكرر الحزب التأكيد على التزامه بإصلاح الهيئات القضائية بما في ذلك النيابة العامة. وقال الحزب الحاكم إن عدد المشاركين في المسيرة الحاشدة تجاوز التوقعات، وقد كان ذلك تعبيرا عن رفض الشعب للتحقيقات المفرطة مع أسرة الوزير "تشو"، كما أن الناس أظهروا تطلعاتهم نحو إصلاح النيابة العامة.