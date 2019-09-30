قناة حوار بين سيول ولندن قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

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من المنتظر أن تفتتح كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة قناة حوار رفيعة المستوى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي المتوقع له أواخر الشهر القادم.وصرحت وزارة الخارجية في سيول أمس الأحد بأن نائب وزير الخارجية "لي تيه هو" ونظيرته البريطانية "هيذر ويلر" سيوقعان مذكرة تفاهم في هذا الشأن، اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة في سيول. وبعد مراسم التوقيع، سيجري "لي" محادثات مع نائبة الوزير البريطانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ خلال مأدبة غداء، ثم يتلقى منها إحاطة حول استعدادات بلادها للخروج من الاتحاد الأوربي.ومن خلال هذه القناة الجديدة رفيعة المستوى، سيناقش البلدان مجموعة متنوعة من القضايا التي تتراوح بين التعاون الاقتصادي والتمويل وتغير المناخ والطاقة.وكانت كوريا الجنوبية وبريطانيا قد وقعتا في أواخر الشهر الماضي اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة من أجل الحفاظ على استمرارية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.