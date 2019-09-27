ارتفاع الإنتاج الصناعي الكوري للشهر الثاني في أغسطس

سجل الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية نمواً في شهر أغسطس الماضي.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، ارتفع إجمالي الناتج الصناعي للبلاد بمقدار 0,5% في أغسطس مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق، وهو ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.وأوضح التقرير أن الإنتاج في قطاعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء قد انخفض بنسبة 1,4% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإنتاج في قطاع السيارات.ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا على مستويات الاستهلاك، بنسبة 3,9% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، وهو أول نمو منذ ثلاثة أشهر، وأكبر ارتفاع منذ يناير من عام 2011. وزاد حجم الاستثمار في المنشآت بنسبة 1,9% في أغسطس، مسجلاً نموا لمدة ثلاثة أشهر متتالية.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ خمسة أشهر التي ينمو فيها الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية.