لاعبة الغولف الكورية هور مي جونغ تفوز بلقبها الثاني في هذا الموسم

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "هور مي جونغ" بثاني لقب لها في هذا الموسم ضمن منافسات اتحاد لاعبات الغولف المحترفات "إل بي جي إيه".وقد حققت "هور" أربع ضربات تحت المعدل 68 في الجولة الأخيرة، التي أقيمت أول من أمس السبت، من بطولة "إندي وومان إين تيك" في نادي "بريك يارد كروسنغ" للغولف في مدينة "إنديانابوليس" بولاية "إنديانا" الأمريكية.وحققت اللاعبة البالغة من العمر 29 عامًا نتيجة إجمالية تبلغ 21 ضربة تحت المعدل 267، لتفوز بالبطولة المكونة من أربع جولات. وتفوقت "هور" على منافستها الدانماركية "نانا كوريتز مادسن" بأربع ضربات.وكان هذا هو الفوز هو الرابع للاعبة الكورية "هو" في مسابقات اتحاد لاعبات الغولف المحترفات، وحصلت به على جائزة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي.