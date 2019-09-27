ارتفاع معدلات تأييد الرئيس الكوري مون إلى مستوى 47.3%

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" على 2506 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 47.3%، بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة، فبلغت 50.2% ، بانخفاض قدره 1.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40.2%، بزيادة نسبتها 2.1% ، فيما بلغت معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 30.5%، بانخفاض قدره 2% .وتلاهما كل من حزب الإصلاح المستقبلي ب5.1%، وحزب العدل ب5.8%، وحزب السلام الديمقراطي ب1.9%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 2%.أما نتائج استطلاع آخر للرأي العام أجراه المعهد الكوري لأبحاث الرأي الاجتماعي على 1011 من المواطنين البالغين يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من سبتمبر فأشارت إلى أن معدلات تأييد الرئيس "مون" بلغت 48.9% ، بزيادة 4.2% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما بلغت معدلات المعارضة 49.6% ، بانخفاض 2.8%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.