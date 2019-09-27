تصدر اغنية جديدة للمطرب جايهوب عضو بي تي إس قائمة آيتيونز في 69 دولة

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تحظى أغنية "تشيكن نودل سوب" للمطرب "جايهوب" عضو فرقة "بي تي إس" بإقبال عالمي كبير.وطبقا لما ذكرته شركة "بيغ هيت" الترفيهية فإن الأغنية الجديدة للمطرب "جايهوب" تصدرت قائمة "آيتيونز" الموسيقية في 69 دولة .وكان "جايهوب" قد أصدر يوم السابع والعشرين من سبتمبر الفيديو الموسيقي لأغنيته الجديدة "تشيكن نودل سوب" بالتعاون مع المطربة الأمريكية "بيكي جي".وتعد هذه الأغنية نسخة معاد إنتاجها من الأغنية الأمريكية الضاربة بنفس العنوان والتي أصدرها عام 2006 المطرب "ويبستار أند يونغ بي" بالتعاون مع "إيه جي".وتجدر الإشارة إلى أن فرقة "بي تي إس" ستقوم بأدائها في كاليفورنيا يوم السادس في ديسمبر القادم ضمن حفل "جينغل بول" المشهور عالميا الذي سيقام في المدن المختلفة بالولايات المتحدة خلال الفترة من يوم الثالث وحتى الثاني والعشرين من ديسمبر.