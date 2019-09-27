عدد مشاهدة أغنية بلاك بينك يتجاوز 600 مليون في أقصر وقت

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تجاوز عدد مشاهدة أغنية فرقة "بلاك بينك" 600 مليون مرة في أقصر وقت.وذكرت شركة "واي جي" الترفيهية أن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "قتل هذا الحب" لفرقة "بلاك بينك" تجاوز 600 مليون مرة في الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، وذلك بعد 178 يوما من الكشف عنه.وبهذا، استطاعت الفرقة تحطيم الرقم القياسي الذي تمتلكها أغنيتها الأخرى "طودو طودو"، حيث تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديوالموسيقي التابع لها 600 مليون بعد 211 يوما من الكشف عنه.وأصبحت لدى فرقة "بلاك بينك" 4 فيديوهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 600 مليون مرة .وقد اختتمت الفرقة مؤخرا جولتها العالمية التي شملت 23 مدينة في العالم، وتخطط لإقامة عروضها الغنائية في ملاعب القبة في طوكيو وأوساكا وفوكووكا باليابان بدءا من شهر ديسمبر القادم.