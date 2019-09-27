توقعات متشائمة بحل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في القريب العاجل

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قالت الحكومة الكورية إنه من الصعب التوقع بحل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في القريب العاجل، معربة عن قلقها من احتمال انخفاض صادرات البضائع الوسيطة للصين .وفيما يخص التوترات التجارية القائمة بين كوريا واليابان، قالت إن تأثيرات إلغاء اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء اليابانية كانت محدودة.جاء ذلك في تقرير قدمته وزارة المالية والتخطيط اليوم الاثنين لنائب البرلمان لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "بارك ميونغ جيه"، حيث أشار التقرير إلى أنه من الصعب حل النزاعات التجارية القائمة بين واشنطن وبكين في القريب العاجل بسبب الفجوة الكبيرة في وجهتي نظر الجانبين، وتشابكها مع القضايا الأمنية والسياسية.والجدير بالذكر أن الصين تعد أكثر دول العالم من حيث حجم الصادرات الكورية إليها والاستيراد منها، فيما تعد الولايات المتحدة ثاني أكثر دول العالم استيرادا للمنتجات الكورية وثالث أكثر دول العالم التي تستورد منها كوريا الجنوبية.وقال التقرير إن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين ستؤثر بشكل مباشر على صادرات أشباه الموصلات والمنتجات الإلكترونية الكورية والبضائع الوسيطة للصين.وأضاف أن الحكومة الكورية ستبذل جهودها لتنويع الأسواق وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات التصديرية الكورية.