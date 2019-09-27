دخول اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأمريكا الوسطى حيز التنفيذ غدا

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إن اتفاقيتين للتجارة الحرة تم توقيعهما بين كوريا الجنوبية وكل من نيكاراغوا وهندوراس ستدخلان حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء.ومن المتوقع أن تدخل اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع كل من كوستاريكا وإلسالفادور وبنما حيز التنفيذ بعد إتمام المصادقة البرلمانية عليها في تلك الدول.وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول أمريكا الوسطى السادسة عشرة من نوعها التي وقعت عليها كوريا الجنوبية، وتكتسي معنى خاصا لأنه تم من خلالها تشكيل شبكة للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وجميع دول القارة الأمريكية.وقال مسؤول في الوزارة الكورية إن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية ودول أمريكا الوسطى وتنويع سوق الصادرات الكورية لتشمل أمريكا الوسطى.ومن بين أكثر المننتجات الكورية استفادة من هذه الاتفاقية، السيارات والمنتجات الحديدية ومستحضرات التجميل والأدوية.كما ستسهم هذه الاتفاقية في زيادة مساهمة الشركات الكورية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات التي ستقام في دول أمريكا الوسطى.