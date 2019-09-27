تنظيم فعاليات المهرجان الثقافي بين كوريا واليابان رغم الخلاف الدبلوماسي بينهما

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وسط الخلاف الدبلوماسي بين كوريا الجنوبية واليابان، أقيمت يوم السبت الماضي في حديقة هيبيا بعاصمة اليابان طوكيو فعاليات المهرجان الثقافي بين البلدين.وضمن فعاليات هذا العام التي تعد الحادية عشرة من نوعها، جرت تجربة الأكلات الكورية، بما فيها الفطائر والطوكبوكي، وارتداء الزي التقليدي الكوري "هانبوك".وتدفق حشد كبير من اليابانيين للمهرجان منذ وقت مبكر من صباح يوم السبت للتمتع بفعالياته، حيث تم خلالها عزف أغنية "آريرانغ" الكورية وأغنية " اليعسوب الأحمر" اليابانية للأطفال.وفي اليوم الثاني من المهرجان، تم تقديم استعراض للعبة "تيكوندو" الكورية ولعبة "كاراتيه" اليابانية، وعزف الطبول الكورية واليابانية التقليدية.وقد أقيم هذا النوع من المهرجان لأول مرة عام 2005 بعد أن قام الرئيس الكوري الأسبق "روه مو هيون" ورئيس الوزراء الياباني الأسبق "جيونيتشيرو كويزومي" عام 2003 بتحديد عام 2005 عاما للصداقة بين كوريا واليابان، بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزيري الخارجية الكوري والياباني، تقام فعاليات المهرجان الثقافي بين كوريا واليابان كل عام في سيول وطوكيو بالتناوب.