عدم تنفيذ خطة سيول لتقديم 50 ألف طن من الأرز لبيونغ يانغ

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تعذر تنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة الكورية الجنوبية لتقديم 50 ألف طن من الأرز لكوريا الشمالية في شكل مساعدات إنسانية حتى نهاية شهر سبتمبر عن طريق برنامج الغذاء العالمي، نتيجة لعدم استجابة بيونغ يانغ لهذه الخطة.وكانت كوريا الشمالية قد أعربت في شهر يوليو الماضي عن موقفها السلبي تجاه خطة سيول لتقديم مساعدات غذائية إنسانية احتجاجا على المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الكورية والأمريكية.وطالب برنامج الغذاء العالمي بيونغ يانغ بإبداء موقفها الرسمي بشأن قبول المساعدات الغذائية من سيول، كوريا الشمالية لم تستجب حتى الآن لتلك المطالبة.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي سانغ مين" اليوم الاثنين إن حكومة سيول ستستمر في إجراء مشاورات مع برنامج الغذاء العالمي بشأن إمكانية تنفيذ الخطة.وكانت وزارة التوحيد الوطني قد دفعت 11 مليونا و74 ألفا و899 دولارا لبرنامج الغذاء العالمي لتخصيصها في نقل الأرز وتوزيعه في كوريا الشمالية.كما تم انفاق حوالي 665 ألف دولار لإنتاج أكياس الأرز.