سام سونغ توفر معدات الجيل الخامس لشركة يابانية كبرى

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تم اختيار شركة "سام سونغ" للإلكترونيات كأحد الموردين الرئيسيين لمعدات شبكة الجيل الخامس لثاني أكبر شركة مشغلة للهواتف المحمولة في اليابان.ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة في وسائل الإعلام أمس الاثنين، اختارت شركة "كيه دي دي آي" اليابانية شركة "سام سونغ" الكورية، وكذلك شركة "نوكيا" الفنلندية، وشركة "إريكسون" السويدية، كموردين لمعدات حوالي 53 ألف محطة أساسية للجيل الخامس من الاتصالات، تخطط الشركة، التي يقع مقرها في طوكيو، لبنائها في جميع أنحاء اليابان حتى عام 2023.وقد رفضت شركة"سام سونغ" الكشف عن المزيد من التفاصيل حول العقد، لكن مراقبي السوق يتوقعون أن تبلغ مدة الصفقة خمس سنوات، وبحجم ملياريْ دولار تقريبا.وكانت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية قد قدمت من قبل معدات الجيلين الثالث والرابع إلى شركة "كيه دي دي آي" اليابانية.ويذكر أن "سام سونغ" تقوم أيضًا بتزويد أجهزة الجيل الخامس لمشغلي الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية وشركة "فيريزون" في الولايات المتحدة الأمريكية.