اتهام رجل كوري جنوبي بالاعتداء على امرأة يابانية في سيول

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وجهت النيابة العامة اتهاما رسميا لرجل كوري جنوبي قُبض عليه في وقت سابق من هذا العام بتهمة الاعتداء على سيدة يابانية بالقرب من جامعة "هونغ إيك" في سيول. وقال مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول أمس الاثنين إن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا قد تم اتهامه واحتجازه بتهمة إصابة شخص وإهانته.ويُشتبه في قيام الرجل بالاعتداء على فتاة يابانية تبلغ من العمر 19 عامًا بالقرب من محطة مترو "هونغ ديه" في حوالي الساعة 6 صباحًا من يوم 23 أغسطس الماضي، واستخدام كلمات بذيئة وتوجيه إهانات ضدها وضد الشعب الياباني ككل.وقد لفت الحادث انتباه الرأي العام بعد أن أصدرت الضحية مقاطع فيديو وبعض الصور التي التقطت في أثناء الاعتداء عليها، مما أثار انتقادات من العديد من الكوريين الجنوبيين بأن مثل هذا العنف لا يمكن السكوت عنه حتى في خضم العلاقات المتوترة بين طوكيو وسيول.وقد احتجزت الشرطة الرجل دون مذكرة، لكن النيابة قررت توجيه الاتهام إليه واحتجازه بناءً على مشورة من لجنة المواطنين داخل النيابة، حيث أشارت اللجنة المدنية إلى وجود مخاوف بشأن تكرار حوادث مماثلة، بالإضافة إلى أن المهاجم ارتكب تلك الجريمة بينما كان يقضي عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بتهمة ارتكاب اعتداءات أخرى.