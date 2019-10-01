حزب المعارضة الرئيسي ينتقد مظاهرات الشموع المؤيدة لوزير العدل

Photo : YONHAP News

انتقد حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي المظاهرة الحاشدة التي عقدت يوم السبت الماضي ضد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع وزير العدل "تشو كوك" وعائلته، ووصف الحزب المعارض المشاركين في المظاهرة بأنهم "وكلاء عن الحكومة".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" في اجتماع للحزب عقد يوم أمس الاثنين، أي بعد يومين من المظاهرات الضخمة على ضوء الشموع أمام مكتب المدعي العام الأعلى في جنوب سيول، للتعبير عن الدعم للوزير "تشو كوك"، والمطالبة بإصلاح النيابة العامة.وشبّه "هوانغ" المتظاهرين بـ"الحرس الأحمر"، أي الميليشيات الموالية للنظام الشيوعي الصيني، كما اتهم الرئيس "مون جيه إين" بتعبئة المتظاهرين. وادعى أيضًا أن الاتهامات المحيطة بالوزير "تشو" لا تقتصر عليه أو أسرته فحسب، بل إنها جزء من إساءة استخدام أكبر للسلطة بوساطة الحكومة الحالية، وأطلق عليها اسم "بوابة مون جيه إين".ومن ناحية أخرى، رددت زعيمة التكتل البرلماني للحزب المعارض "نا كيونغ وان" الاتهامات التي جاءت في تصريحات رئيس الحزب ضد المتظاهرين، وقالت إن ما يطالبون به ليس "إصلاح النيابة العامة" بل "اختطاف النيابة العامة".