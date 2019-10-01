بولتون يقول إن كوريا الشمالية لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية طوعًا

Photo : YONHAP News

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لن يتخلى أبدا عن أسلحته النووية طواعية في ظل الظروف الحالية.ويذكر أن "بولتون" أقيل في وقت سابق من هذا الشهر بواسطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب الخلافات بينهما حول السياسات الأمريكية ذات الصلة بكوريا الشمالية وغيرها من القضايا. وقد أدلى "بولتون" بهذه التصريحات أمس الاثنين في منتدى عقده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، وكان ذلك أول ظهور علني له منذ إقالته.وأضاف "بولتون" أنه يبدو من الواضح أن كوريا الشمالية لم تتخذ قرارًا استراتيجيًا بالتخلي عن أسلحتها النووية، وأنه يعتقد أن العكس هو الصحيح. وأشار إلى أن القرار الاستراتيجي الذي يعمل به الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" هو أنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على قدرات بلاده من الأسلحة النووية القابلة للتطوير، وتطويرها وتعزيزها. وشدد "بولتون" على ضرورة أن تدرس الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية في مرحلة ما، مما سيتيح إجراء تغيير محدود في النظام الحاكم في بيونغ يانغ، كحل لهذه القضية. وفيما يتعلق بالنزاعات التجارية والتاريخية بين كوريا الجنوبية واليابان، قال "بولتون" إن الولايات المتحدة ترتكب "خطأً كبيراً" بعدم إيلائها الاهتمام الكافي بهذا الموضوع.