نتيجة سلبية لاختبار حالة مشتبه في إصابتها بحمى الخنازير في هواصونغ

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أثبتت الاختبارات عدم وجود فيروس حمى الخنازير الإفريقية في حالة أخرى كان يشتبه في إصابتها بالمرض الحيواني القاتل في مقاطعة "كيونغ كي"، أمس الاثنين.وصرحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم الثلاثاء بأن الحالة المشتبه بها قد تم الإبلاغ عنها في الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، في مزرعة لتربية الخنازير في مدينة "هواصونغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، وقد جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت عليها سلبية.وتُعد هذه هي الحالة الثانية المشتبه بها والتي تم الإبلاغ عنها من المنطقة التي تقع جنوب العاصمة سيول، بعد أن تم الإبلاغ عن حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" أول من أمس الأحد، لكن الاختبارات التي أجريت عليها أثبتت في وقت لاحق أنها سلبية.ومنذ ظهور الحالة الأولى من مرض حمى الخنازير الإفريقية في كوريا الجنوبية يوم 17 سبتمبر في مزرعة تقع في مدينة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي"، تم تأكيد الإصابة في ثماني حالات أخرى.