كوريا الشمالية تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية جمود المحادثات النووية

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قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" إن الأمر متروك للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقرير ما إذا كانت مفاوضاتها مع بيونغ يانغ سوف تصبح إما "فرصة للتقدم" أو "حدثا يعمّق من الأزمة". وأدلى السفير "كيم سونغ" بهذه التصريحات في خطاب ألقاه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الاثنين، حيث ألقى باللوم على الولايات المتحدة في جمود المحادثات النووية بين البلدين. وأشار السفير "كيم" إلى أنه منذ القمة التاريخية الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي عقدت في سنغافوره في العام الماضي، حققت العلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وواشنطن "تقدماً ضئيلاً"، ولم يخرج الوضع في شبه الجزيرة الكورية من "الحلقة المفرغة" من التوتر المتزايد. وأضاف أن السبب في عدم إحراز تقدم يرجع بشكل كامل إلى الاستفزازات السياسية والعسكرية التي ترتكبها الولايات المتحدة، لأنها تلجأ إلى سياسة عدائية عفا عليها الزمن ضد بلاده. وانتقد "كيم" أيضا حكومة كوريا الجنوبية لقيامها "بالتعامل بشكل مزدوج"، مدعيا أن كوريا الجنوبية أظهرت علنا إيماءات للسلام ثم نشرت أسلحة أمريكية حديثة للغاية وعقدت مناورات عسكرية مشتركة مع حليفتها واشنطن هذا العام. وأكد "كيم" على أن الأمر متروك الآن لواشنطن لتحويل أي مفاوضات مستقبلية إلى "فرصة" أو إلى "تعميق الأزمة".