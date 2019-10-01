أمطار غزيرة على جيجو والمناطق الجنوبية مع اقتراب إعصار ميتاغ

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من المتوقع أن يصل إعصار "ميتاغ" إلى الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية صباح بعد غد الخميس، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم، إن إعصار "ميتاغ"، وهو الإعصار الثامن عشر الذي يضرب البلاد هذا الموسم، يتحرك حاليًا نحو الشمال بعد مروره بمنطقة شرق تايوان. ومن المتوقع أن يمر الإعصار بالساحل الشرقي للصين ثم يتجه شرقًا نحو شبه الجزيرة الكورية قبل أن يصل إلى الساحل الجنوبي الغربي من كوريا الجنوبية يوم الخميس.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يجلب الإعصار المداريّ أمطارًا غزيرة بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 ملليمترا في الساعة، إلى جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الشرقية في شبه الجزيرة الكورية، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة.ومن المتوقع أن تتلقى المناطق الجبلية في جزيرة جيجو ما يصل إلى 600 ملليمتر من الأمطار خلال هذه الفترة، في حين يتوقع أن تتلقى المناطق الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" والمناطق الساحلية في مقاطعة "كيونغ سانغ" 300 ملليمتر من الأمطار.