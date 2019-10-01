واشنطن تحث سيول على تجديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو

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حث مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية كوريا الجنوبية علانية على إعادة النظر في قرارها بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.ووجه "جون رود" وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات، هذه الدعوة أمس الاثنين في منتدى عقده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، حيث أوصى "رود" بأن تلتزم كوريا الجنوبية بتجديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، كما حث كلا من سيول وطوكيو على الدخول في حوار مفيد لمعالجة الخلافات بينهما.وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها الشديد وخيبة أملها إزاء قرار سيول بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، وحثت حكومة كوريا الجنوبية على إعادة النظر في قرارها قبل انتهاء سريان مفعول الاتفاق يوم 22 نوفمبر القادم.