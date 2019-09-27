انخفاض حجم الصادرات الكورية للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر

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وفقا لبيانات مبدئية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، اليوم الثلاثاء، انخفض حجم صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 11,7% في شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 44,7 مليار دولار.وقالت الوزارة إن هذا التراجع استمر حتى الآن لمدة عشرة أشهر متتالية منذ ديسمبر من العام الماضي، عندما تقلص حجم الصادرات بنسبة 1,7%.ومع ذلك، ارتفع إجمالي حجم النمو الإجمالي في الصادرات بنسبة 3,1% في الشهر الماضي، وبلغ متوسط الصادرات اليومية ملياريْن و180 مليون دولار، وهو أكبر رقم يتم تحقيقه حتى الآن هذا العام، وهو يتجاوز مستوى ملياريْ دولار لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.وبهذا بلغ حجم الفائض التجاري الكوري إلى أعلى مستوى سنوي، وهو 5 مليارات و970 مليون دولار، وهو فائض للشهر الـ92 على التوالي.وفي الوقت نفسه، انخفض حجم الواردات الكورية بنسبة 5,6%، ليصل إلى 38 مليارا و740 مليون دولار، وانخفضت الصادرات الكورية إلى اليابان بنسبة 5,9% في سبتمبر.