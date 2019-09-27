توقعات بتجاوز معدل ارتفاع سعر المستهلك 1% العام القادم

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طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يتجاوز معدل ارتفاع سعر المستهلك نسبة 1% العام القادم.وأرجع البنك في تقريره السبب في تراجع نمو سعر المستهلك في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية ناجم عن موجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد صيف العام الماضي، وانخفاض أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى توسيع تطبيق التعليم المجاني على المدارس الثانوية بدءا من سبتمبر الماضي.وأشار التقرير إلى أن المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية قد ساهمت في تخفيض نمو سعر المستهلك بنسبة 0.7%، والمنتجات النفطية بنسبة 0.2% ، والتعليم المجاني بنسبة 0.2%.