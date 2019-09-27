كيم جونغ أون يبعث برسالة تهنئة لشي جين بينغ بمناسبة الذكرى ال70 لقيام الصين

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعث برسالة تهنئة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" بمناسبة الذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية.وأعرب "كيم" في رسالته عن تأييده للجهود التي تبذلها الصين حزبا وحكومة وشعبا لتحقيق الاستقرار والمصالح الوطنية والتنمية المستدامة، مضيفا أن كوريا الشمالية ستقف دائما إلى جانب الصين في سبيل الدفاع عن الاشتراكية وتمجيدها.كما أعرب عن اعتقاده بأن علاقات التعاون والود بين كوريا الشمالية والصين ستشهد بمرور الأيام نموا فعالا، بناء على روح الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سلسلة اللقاءات بينه وبين الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، مشيدا بالإنجازات التي حققها الرئيس "شي".وقال الزعيم "كيم" إنه قد تم تعزيز قوة الصين الوطنية ورفع مكانتها في المجتمع الدولي بشكل كبير خلال السبعين عاما الماضية ، مؤكدا أن الصين تتقدم نحو الأمام لتحقيق أهدافها في بناء مجتمع ثري وتحديث الاشتراكية وبناء دولة قوية.