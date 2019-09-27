كوريا الجنوبية تستعرض طائرات F-35A في الاحتفال بيوم القوات المسلحة

Photo : YONHAP News

قامت الطائرات المقاتلة F-35A في كوريا الجنوبية بأول ظهور علني رسمي لها اليوم الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين ليوم القوات المسلحة.وتم إحياء ذكرى اليوم بحفل أقيم في قاعدة الجناح الحادي عشر المقاتل للقوات الجوية في "ديه غو"، حيث شاركت أربع طائرات مقاتلة من طراز F-35A.يشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها الآن ثماني طائرات مقاتلة عالية التقنية في أسطولها الجوي، وتخطط لتوسيع هذا العدد إلى 40 بحلول عام 2021.وقد حضر الحفل الرئيس الكوري "مون جيه إين"، ووزير الدفاع "جيونغ كيونغ دو"، وكبار قادة القوات المسلحة في البلاد، وقدامى المحاربين وأعضاء الجمهور.وفي كلمته خلال الحفل، قال "مون" إن كوريا الجنوبية ستبني وضعًا أمنيًّا غير قابل للتدمير.وقالت وزارة الدفاع إنها اختارت القاعدة الجوية في "ديه غو" لإقامة الاحتفال لإظهار كفاءة الجيش والاحتفال بالذكرى السبعين لتشكيل سلاح الجو في البلاد.وفي الوقت نفسه، تنتقد كوريا الشمالية بشدة حصول كوريا الجنوبية على المقاتلات المتطورة وغيرها من الأسلحة العسكرية عالية التقنية، وادعت أن هذه الأسلحة تهدف إلى تدمير كوريا الشمالية وتهديد السلام في شبه الجزيرة الكورية.