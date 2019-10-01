Photo : KBS News

قال أحد كبار صانعي السياسات في الولايات المتحدة إن بلاده لا تزال مستعدة لاتخاذ "إجراءات متزامنة ومتوازنة" بشأن جميع الالتزامات التي وافق عليها قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قمة سنغافورة.صرح بذلك وكيل وزارة الدفاع للسياسات "جون رود" خلال منتدى في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أمس الاثنين.وقال "رود" إن هذه الالتزامات تشمل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية نهائيًّا وبصورة قابلة للتحقق، وتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، واستعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب الكورية.وقال إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع شركائها حول العالم للحفاظ على الضغط الاقتصادي على الشمال، من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.وشدد على أن تنفيذ هذه الجهود ضروري للوصول إلى حل دبلوماسي لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ التي تحظرها الأمم المتحدة.وقال "رود" إن بيونغ يانغ تنتهك باستمرار العقوبات الدولية لتعزيز برامجها لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتعاون مع حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واستراليا وفرنسا وبريطانيا، لفرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.