الحكومة تستبعد مخاوف الانكماش

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رفضت الحكومة المخاوف من الانكماش، بعد انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي لأول مرة على الإطلاق في الشهر الماضي.وتوقع وزير المالية "كيم يونغ بوم" في اجتماع مع المسؤولين اليوم الثلاثاء أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين لفترة قصيرة هذا العام بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والبترولية.وأكد أنه على الرغم من الانخفاض السنوي فقد ظلت أسعار المستهلكين متناسبة مع الأشهر السابقة، حيث ارتفع المؤشر بمقدار 0.4% في سبتمبر و0.2% في أغسطس.وأضاف "كيم" أنه بينما جاء الانكماش مع التأخير في الاستهلاك بسبب انخفاض الأسعار، فقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 3.9% في أغسطس.وقال أيضًا إنه من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، في حين شهدت الولايات المتحدة واليابان انخفاضًا في المؤشر لمدد تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات خلال فترات الانكماش.يشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد انخفض بنسبة 0.4% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، في أول انخفاض سنوي في التضخم منذ عام 1965، عندما بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة.