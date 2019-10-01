كوريا الجنوبية تسجل أول انخفاض في التضخم في سبتمبر

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سجل معدل التضخم في كوريا الجنوبية أول تراجع له على الإطلاق في شهر سبتمبر، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى فترة انكماش اقتصادي.ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في سبتمبر على أساس سنوي، ليسجل بذلك أول انخفاض سنوي في التضخم منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1965.وقبل تسجيل المؤشر لنمو سلبي في الشهر الماضي، ظل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة لمدة ثمانية أشهر متتالية، منذ يناير الماضي، وهي أطول فترة منذ عام 2015.وقدَّر "لي دو وون"، مدير قسم إحصاءات الأسعار، أن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك القياسي كان بسبب عوامل مؤقتة وتدابير السياسات، كالتعليم المجاني الموسع وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نسبيًّا في العام الماضي.