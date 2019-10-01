رئيس البرلمان يقدم بيانا مكتوبا في التحقيق في أعمال العنف في البرلمان

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قال رئيس الجمعية الوطنية "مون هي سانغ" إنه قدم بيانًا مكتوبًا إلى النيابة في ما يتعلق بالتحقيق في الاشتباكات الجسدية التي وقعت في البرلمان في أبريل.وقال "مون" لشبكة "KBS" إنه قدم البيان يوم الثلاثاء الماضي إلى مكتب المدعين العامين في منطقة جنوب سيول.وفي أواخر أبريل الماضي، تقدم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بشكوى ضد "مون" وزعيم الكتلة البرلمانية لحزب "بارون ميريه" المعارض الصغير "كيم كوان يونغ" بسبب إساءة استغلالهما للسلطة.وادعى الحزب المعارض وجود مشاكل في العملية التي تم من خلالها إزاحة اثنين من ممثلي الحزب من لجنة الإصلاح القضائي البرلمانية.وكان الممثلان البرلمانيان يعارضان وضع قوانين الانتخابات على المسار السريع.وقال رئيس البرلمان في بيانه إنه وافق على استقالة النائبين بناءً على طلب زعيم الحزب آنذاك، وفقًا لقانون الجمعية الوطنية.كما مثل زعيم الكتلة البرلمانية آنذاك للحزب المعارض الصغير أمام النيابة في 22 سبتمبر للتعاون مع التحقيقات.وقد استدعت النيابة 20 من نواب حزب كوريا الحرة لاستجوابهم هذا الأسبوع، باستثناء رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" وزعيمة الكتلة البرلمانية "نا كيونغ وون".