استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يوم 5 أكتوبر

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اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية على استئناف محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل بينهما يوم الخامس من أكتوبر الجاري.وأعلنت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" في بيان عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس الثلاثاء، أن الجانبين اتفقا على عقد جلسة مفاوضات على مستوى العمل يوم السبت القادم، بعد إجراء اتصالات أولية يوم الجمعة.وأعربت "تشيه" عن أملها فى أن تؤدي تلك المحادثات إلى حدوث تطور إيجابي في العلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وواشنطن، مؤكدة على أن المفاوضين الكوريين الشماليين مستعدون للدخول في تلك المباحثات.ولم تذكر المسؤولة الكورية الشمالية المكان الذي ستعقد فيه الاجتماعات.