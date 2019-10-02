رئيس الوزراء ينفي إمكانية إقالة النائب العام بسبب قضية وزير العدل

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نفى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" الشائعات التي تقول إن الحكومة تدرس إمكانية إقالة النائب العام "يون سوك يول" من منصبه بسبب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مزاعم تتعلق بوزير العدل "تشو كوك" وعائلته.ونقل لي موقفه خلال جلسة استجواب برلمانية في رده على سؤال من النائب "بارك ميونغ جيه" من حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي حول ما إذا كانت إدارة الرئيس "مون جيه إين" تعتبر المدعي العام "يون" حجر عثرة أمام إصلاح النيابة العامة.وردا على سؤال آخر حول ما أشيع من أن هناك صفقة تتضمن إقالة وزير العدل والنائب العام معًا من أجل تسوية القضية، قال "لي" إنه على حد علمه، لم تتم مناقشة مثل هذا الاحتمال داخل الحكومة.وأشار رئيس الوزراء إلى رغبة الوزير "تشو" الطويلة في إصلاح النيابة العامة، معربا عن أمله في أن يتمكن "تشو" من إتمام هذه المهمة.