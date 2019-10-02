ترامب يرحب بمشروع هيون ديه المشترك في الولايات المتحدة

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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطة مجموعة "هيون ديه موتور" لإطلاق مشروع لإنتاج السيارات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.جاء ذلك في تغريدة نشرها "ترامب"على موقع "تويتر" بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية أنها وقعت على اتفاقية لإقامة مشروع مشترك بقيمة أربعة مليارات دولار، الأسبوع الماضي، مع الشركة المصنعة لقطع غيار السيارات العالمية "أبتيف"، من أجل تطوير التقنيات ذات الصلة بالمركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.وقال "ترامب" إن هذه أخبار رائعة، مشيرا إلى أن المشروع سيجلب الكثير من الأموال، وأضاف أن الكثير من فرص العمل ستعود إلى الولايات المتحدة.ويذكر أن اتفاقية المشروع تنص على أن تقوم مجموعة "هيون ديه موتور" والشركة التابعة لها "كيا موتورز" والشركة المورّدة للمكونات "هيون ديه موبيس"، باستثمار ملياريْ دولار في المشروع المشترك.وسوف يتم إنشاء المشروع المشترك في مدينة "بوسطن" الأمريكية العام القادم.