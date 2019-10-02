الحكومة الكورية تؤكد العثور على الإصابة العاشرة بحمى الخنازير الأفريقية

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية العثور على حالة الإصابة العاشرة بحمى الخنازير الأفريقية، اليوم الأربعاء، في شمال مقاطعة "كيونغ كي".وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية إن الاختبارات التي أجريت على حالة تم الإبلاغ عنها أمس الثلاثاء في مزرعة في مدينة "باجو"، قد أكدت وجود الفيروس القاتل للحيوانات.وتعد هذه أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس حمى الخنازير الأفريقية منذ خمسة أيام، وهي أيضا الحالة الثالثة في "باجو" المتاخمة للحدود مع كوريا الشمالية.وفي أعقاب هذا التأكيد، أصدرت الحكومة حظرا على التحرك لمدة 48 ساعة في مزارع الخنازير ومصانع الأعلاف والمجازر التي تقع في مقاطعتيْ "كيونغ كي" وكانغ وان"، وفي مدينة "إنتشون"، ابتداء من الساعة 3:30 من صباح اليوم الأربعاء.وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن حالة أخرى مشتبه بها في "باجو" في وقت مبكر من اليوم، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير الحجر الصحي الطارئة.