رؤساء أركان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يعقدون محادثات

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عقد رؤساء الأركان المشتركة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الثلاثاء، من أجل مناقشة القضايا الأمنية والتعاون العسكري الثلاثي.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، التقى "بارك هان كي" رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية مع نظيريْه الأمريكي "مارك ميلي" والياباني "كوجي يامازاكي"، في مقر رئاسة الأركان في الولايات المتحدة.ومن المعتقد أن رؤساء أركان الدول الثلاث قد ناقشوا قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان.وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها الشديد وخيبة أملها إزاء قرار سيول، وحثتها على إعادة النظر فيه بسبب الآثار السلبية المحتملة التي ستنتج عنه، على التعاون الأمني بين الدول الثلاث.وتم ترتيب هذا الاجتماع بواسطة الولايات المتحدة، حيث كان كل من "بارك" ويامازاكي" يزوران واشنطن لحضور حفل بمناسبة بدء "ميلي" تولي مهام منصبه أول من أمس الاثنين.