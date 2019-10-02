واشنطن تعقد محادثات دفاعية مع سيول وطوكيو للمساعدة في حل النزاعات بينهما

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول أمريكى رفيع المستوى أمس الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستعقد محادثات على مستوى وزير الدفاع مع كوريا الجنوبية واليابان، الشهر القادم، للمساعدة على حل النزاعات بين حليفتيْها في شمال شرق آسيا.وأدلى مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية في منطقة المحيط الهادئ "راندال شرايفر" بهذه التصريحات خلال مشاركته في منتدى عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن عندما سئل عن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في التوسط من أجل حل النزاعات بين سيول وطوكيو، حيث أجاب "شرايفر" بالقول إن الولايات المتحدة سوف تُتاح لها قريباً مثل هذه الفرصة عند مشاركتها في اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان" ودول أخرى، المقرر عقده في شهر نوفمبر في تايلاند، موضحا أن الدول الثلاث ستجري محادثات على مستوى وزير الدفاع هناك.ويذكر أن اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان" ودول أخرى، هي آلية حوار دفاعي تشمل الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.وفي الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بـ"بذل ما في وسعها" للمساعدة في حل النزاعات بين كوريا الجنوبية واليابان، شدد "شرايفر" على أن التوتر والصراع بين البلدين يفيد الصين وروسيا وكوريا الشمالية فقط.