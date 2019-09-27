اليوم بدء آخر أعمال التفتيش البرلماني للدورة البرلمانية العشرين

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بدأت اليوم الأربعاء آخر أعمال التفتيش البرلماني للدورة البرلمانية العشرين على المكاتب الحكومية، لتتواصل على مدار 20 يوما وسط توقعات بأن تركز هذه الأعمال على قضية وزير العدل "تشو كوك".وطرح الحزب الديمقراطي الحاكم شكوكا بشأن إعلان النيابة العامة عن نشر الحقائق الجنائية وأنشطتها السياسية وركز التفتيش الحالي على قضية إصلاح النيابة العامة، مما يشير إلى نية إخضاعها للتفتيش الدقيق.ويخطط حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي من خلال عملية التفتيش لتأكيد الشكوك التي تحوم حول وزير العدل بهدف محاسبة ما وصف بعدم أخلاقية حكومة الرئيس "مون جيه إين".أما حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير فيعتزم بدوره أيضا استغلال كل جهوده من أجل تصحيح أخطاء حكومة الرئيس مون الذي دخل عامه الثالث منذ توليه السلطة.بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يركز التفتيش البرلماني على قضية نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية والصراعات التجارية بين سيول وطوكيو الناتجة عن إجراءات اليابان الانتقامية ومرض حمى الخنازير الأفريقية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية وغيرها من القضايا.وتجري اليوم الأربعاء عملية التفتيش على المحكمة العليا ووزارة المالية والإستراتيجية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الأراضي والنقل.