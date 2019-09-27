الحكومة الكورية ترد على احتجاج اليابان على الطيران فوق جزيرة دوكدو

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بمناسبة يوم الجيش الكوري الذي يصادف اليوم الأربعاء صرحت الحكومة الكورية بأنها سترد بشكل صارم على احتجاج اليابان على طيران طائرة "أف -15 كي" التابعة لسلاح الجو الكوري بالقرب من جزيرة "دوكدو".وقالت وزارة الدفاع الكورية إنها تحتج بشدة على تكرار استدعاء الحكومة اليابانية للملحق الكوري وإعرابها غير المنطقي عن ملكيتها للجزيرة، بعد أن حلقت الطائرة الكورية في السماء بالقرب من الجزيرة الكورية احتفالا بيوم الجيش الكوري. ودعت سيول طوكيو إلى عدم تكرار هذا السلوك مرة أخرى .وأشارت الوزارة الكورية في هذا السياق إلى أن الجزيرة تعد تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقانون الدولي أرضا كورية جنوبية مضيفة أن ادعاء الجانب الياباني بملكيتها لا يستحق الملاحظة وأكدت استعداد القوات الكورية للتصدى لأي محاولة قد تضر بالملكية الكورية وللدفاع التام عن السيادة الكورية على الجزيرة.