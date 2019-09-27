ارتفاع مبيعات السيارات محليا مقابل انخفاضها خارجيا

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انخفض حجم مبيعات الشركات المحلية الخمس لإنتاج السيارات في الشهر الماضي بالمقارنة مع العام الماضي.وطبقا لما أعلنت عنه اليوم الأربعاء شركات "هيونداي" و"كيا" و"جي أم كوريا" و"رونو سامسونغ" و"سانغ ليونغ"، بلغ عدد السيارات التي تمكنت الشركات المحلية الخمس من بيعها 662 ألفا و949 سيارة في الشهر الماضي لينخفض بنسبة 2.2 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغ عدد السيارات التي وقع بيعها داخل البلاد 112 ألفا و407 سيارة، ليرتفع بنسبة2.1 % بينما بلغ عدد السيارات المباعة في الخارج 550 ألفا و542 سيارة مسجلا انخفاضا بنسبة 3 %.وبحسب الشركات، بلغ عدد سيارات "هونداي" المباعة 382 ألفا و375 سيارة بانخفاض نسبته 1.3 % بينما بلغ عدد سيارات "كيا" 233 ألفا و648 سيارة بارتفاع نسبته 1.3 %. أما في السوق المحلية فقد بلغ عدد سيارات "هيونداي" المباعة 50 ألفا و139 سيارة بانخفاض نسبته 4.5 % بينما بلغ عدد سيارات "كيا" 42 ألفا و5 سيارات، مسجلة ارتفاعا نسبته 17.3 %.وبلغت نسبة احتلال سيارات "هيونداي" للسوق المحلية 44.6 % " بينما بلغت نسبة احتلال سيارات "كيا" 37.4 % بحيث لا تزال مجموعة "هيونداي" و"كيا" تحتل أكثر من 80 % من المبيعات في السوق المحلية.