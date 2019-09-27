انخفاض نسبة تأييد الكوريين للتوحيد بإحدى عشرة نقطة مئوية خلال عامين

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كشفت نتيجة استطلاع للرأي عن زيادة الوعي لدى الكوريين الجنوبيين بضرورة التعاون مع كوريا الشمالية، في مقابل ارتفاع الرأي العام السلبي تجاه ضرورة التوحيد.وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الكوري للشؤون الدفاعية كان قد أجرى مسحا للتعرف على اتجاه الرأي العام حول الشؤون الدفاعية والاجتماعية لعام 2018، بمشاركة 1,011 شخصا من البالغين المقيمين في مختلف أرجاء البلاد خلال الفترة ما بين يوم 12 من شهر سبتمبر ويوم 5 من شهر أكتوبر من العام الماضي.وطبقا للتقريرالذي أورد نتيجة المسح، وافق 50.8 % من المشاركين على ضرورة توحيد الكوريتين بانخفاض نسبته 10.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2016. في المقابل وافق 47.3 %منهم على عدم ضرورة التوحيد مسجلا ارتفاعا نسبته 11.3 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.وفي رد على سؤال عن الموعد المناسب للتوحيد، أجاب 29.2 % بإمكانية تحقيقه بعد 20 عاما، فيما أجاب 26 % باستحالة التوحيد، بينما أجاب 17.2 % بإمكانية تحقيق التوحيد خلال فترة تقل عن 20 عاما. كما أجاب 14.9 % من المستجوبين بأقل من 10 أعوام و 4.3 % منهم بأقل من 5 سنوات.وسجل التقرير تغيرالوعي الإيجابي للشعب الكوري الجنوبي بكوريا الشمالية، حيث أجاب 31.1 % من الأشخاص الذين وقع استجوابهم بأنهم يعتقدون بضرورة التعاون مع كوريا الشمالية، لتسجل هذه النسبة ارتفاعا بواقع 6.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2016. كما أجاب 50.4 % منهم بأن كوريا الشمالية تعتبر طرفا يمكن التعاون معه أو الاعتداء عليه، بعد أن كانت النسبة قد بلغت 49.3 % في عام 2016.بالإضافة إلى ذلك انخفضت نسبة الإجابة بشأن ارتفاع احتمالات وقوع صدامات عسكرية شاملة بين الكوريتين لتبلغ 8.9 % بعد أن كانت النسبة في حدود 25.2 % عام 2016. بينما ارتفعت نسبة الإجابة على تدني احتمال الصدامات من 71.5 % في عام 2016 إلى 89.7 % في عام 2018.