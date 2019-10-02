سقوط قذيفة كورية شمالية في المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة اليابانية إن إحدى القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح اليوم الأربعاء قد سقطت داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة، معربة عن اعتقادها بأن تلك المقذوفات هي صواريخ بالستية.ووفقا لتقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء "يوشيهيدي سوغا" في مؤتمر صحفي، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيْن باليستيين في حوالي الساعة السابعة و10 دقائق من صباح اليوم الأربعاء.وأوضح "سوغا" إن واحدا من هذين الصاروخين قد سقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية في الساعة 7:17 صباحًا، بينما سقط الآخر في المياه التي تقع شرق محافظة "شيمان" في الساعة 7:27 داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.وقال "سوغا" إنه لم ترد أي تقارير تفيد بحدوث تأثيرات على الطائرات أو السفن في المنطقة المجاورة بسبب الصواريخ الكورية الشمالية. ومن ناحية أخرى، صرحت مصادر مسؤولة في قوات حرس السواحل اليابانية بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ، وحثت السفن على متابعة المزيد من المعلومات وعدم الاقتراب من أي حطام.