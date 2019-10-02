اعصار ميتاغ يدخل إلى الأراضي الكورية منتصف ليلة الأربعاء

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من المتوقع أن يهبط إعصار "ميتاغ" على الساحل الجنوبي الغربي من كوريا الجنوبية في حوالي منتصف ليلة اليوم الأربعاء، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، خاصة في المناطق الجنوبية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم إن إعصار "ميتاغ"، وهو العاصفة المدارية الثامنة عشرة في هذا الموسم، بدأ يتحرك نحو الشمال الشرقى بسرعة تبلغ 24 كيلومترا فى الساعة، من المياه قبالة مدينة "شانغهاى" الصينية، وذلك حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.ومن المتوقع ان يصل الإعصار إلى المياه التي تقع قبالة جزيرة "جيجو" الكورية فى حوالى الساعة 6 مساء، ثم يهبط على الساحل الجنوبي الغربي في مدينة "موكبو" التي تقع في مقاطعة جنوب "جولا" في حوالي منتصف الليل.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتحرك العاصفة المدارية عبر المناطق الجنوبية من البلاد، ثم تخرج إلى البحر الشرقي بعد ظهر الغد الخميس. ومن المتوقع أيضا أن يجلب هذا الإعصار ما يصل إلى 500 ملليمتر من الأمطار الغزيرة في جزيرة "جيجو" وبعض المناطق الساحلية الشرقية.