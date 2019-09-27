إدخال رخصة القيادة الإلكترونية العام القادم

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من المتوقع أن يتم إدخال نظام رخصة القيادة الإلكترونية في النصف الأول من العام القادم حتى يمكن التأكد من مؤهلات القيادة وهوية حامل الرخصة بواسطة الهواتف الذكية.وصرحت هيئة الشرطة المحلية بأنها أبرمت اتفاقية عمل مع ثلاث شركات للاتصالات وهي "إس كي تليكوم" و"كي تي" و"إل جي يوبلوس" من أجل تنفيذ خدمة التحقق من رخصة القيادة عبر استخدام الأجهزة المتنقلة.وسيتيح إدخال النظام الجديد لمستخدمي الهواتف الذكية التأكد من مؤهلات أصحاب الرخص وهوياتهم في الوقت الحقيقي من خلال الارتباط بنظام فحص المعلومات عن رخص القيادة التابع لهيئة الشرطة والمؤسسة الكورية للطرق والمرور بعد تسجيل بطاقات الرخص الحقيقية.وتتساوى فعالية الرخص الإلكترونية مع بطاقات الرخص الحقيقية ولهذا لن يحتاج قائدو السيارات في المستقبل إلى حمل بطاقات الرخص معهم.وتخطط شركات الاتصالات الثلاث لتطوير التطبيق "باس (PASS)" المشترك للتصديق الذاتي وتجربة إدارته بدءا من النصف الأول من العام القادم.