افتتاح مهرجان بوسان السينمائي غدا

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يفتتح غدا الخميس مهرجان بوسان السينمائي لعام 2019 الذي من المتوقع أن يتم فيه عرض 303 أفلام محلية وأجنبية عبر 37 شاشة، في 5 دور للسينما بما فيها مدينة بوسان.ويركز مهرجان هذا العام على عرض الأفلام المتعلقة بالواقع الافتراضي. وصرحت لجنة تنظيم المهرجان بأنها تدير فعالية خاصة لسينما الواقع الافتراضي هذا العام مثلما كان عليه في العام الماضي.وتضم الفعالية تنظيم مؤتمر خاص بالواقع الافتراضي يحضره عدد كبير من العاملين في أفلام الواقع الافتراضي حيث سيبدأ المؤتمر يوم 5 من هذا الشهر ليتواصل على مدار 3 أيام في دار السينما ومجمع بيكسكو للمعارض تحت شعار "تيار أفلام الواقع الافتراضي".والجدير بالذكر أنه تم إلغاء أمسية كانت مبرمجة مساء اليوم عشية افتتاح المهرجان، تحسبا لاقتراب إعصار "ميتاغ" من شبه الجزيرة الكورية.وستنطلق غدا الخميس رسميا مراسم افتتاح المهرجان كما كان مقررا له.