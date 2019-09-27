وزيرة الخارجية تشير إلى أهمية المرونة في مفاوضات العمل المرتقبة

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن الاختلاف في الآراء قد ظهر بوضوح في هانوي خلال مباحثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ، مشيرة إلى أهمية التزام الجانبين بالمرونة، من أجل تضييق الاختلافات بينهما.جاءت تصريحات الوزيرة خلال جلسة التفتيش البرلمانية للجنة الدبلوماسية والتوحيد التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر البرلمان.وردا على سؤال توجه به النائب "لي سوك هيون" في الحزب الديمقراطي الحاكم عن النتائج المتوقعة لمفاوضات العمل، أجابت الوزيرة قائلة إنها لا تستيطع تقديم توقعاتها بشكل قاطع إلا أنها تعرف أن الجانبين مستعدان للمفاوضات على نحو كاف.وقالت أيضا "إننا الآن في مرحلة إحياء الحوار ولهذا أرى أنه من المهم جدا مواصلة الحوار" مضيفة أنها ستعمل مع الجانب الأمريكي على تشارك مختلف الأفكار وتحقيق نتائج مثمرة في المفاوضات القادمة.