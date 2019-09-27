الخارجية الأمريكية تعتبر أن طيران مقاتلة كورية فوق جزيرة دوكدو غير مفيد

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أعربت الخارجية الأمريكية عن موقفها السلبي من تحليق طائرتين مقاتلتين كوريتين فوق جزيرة دوكدو، معتبرة أنه عمل غير مفيد لحل الشؤون الكورية اليابانية، وفق ما أفادت به قناة "صوت أمريكا" اليوم الأربعاء.وتجدر الإشارة إلى أن الطائرتين من نوع "ألف -15 كي"التابعتين للقوات الجوية الكورية قد طارتا فوق أجواء الجزيرة يوم أمس الثلاثاء الذي صادف يوم الجيش الكوري الحادي والسبعبين. وردا على ذلك احتجت اليابان على كوريا عبر قناة دبلوماسية بينما أوضحت وزارة الدفاع الكورية أنها ستتصدى بقوة لأي محاولة تضر بملكية كوريا للجزيرة.وقال مسؤول في الوزارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف من مسألة ملكية الجزيرة مشيرا إلى ضرورة حل القضية بين سيول وطوكيو بالطرق السلمية. وأضاف أن واشنطن تشجع الجانبين على إجراء حوار نشط وجدي لحل هذه الصراعات.كما أعربت الخارجية الأمريكية عن موقفها السلبي من التدريبات العسكرية المنتظمة التي أجرتها الحكومة الكورية خلال يومي 25 و26 من شهر أغسطس الماضي، واصفة إياها بأنها غير مثمرة.