كوريا الشمالية تؤكد نجاح إطلاق نوع جديد من صواريخ الغواصات الباليستية

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قالت كوريا الشمالية إنها نجحت في إجراء اختبار لإطلاق صاروخ باليستي جديد يتم إطلاقه من داخل الغواصات.وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس أن كوريا الشمالية "دخلت في مرحلة جديدة" من قدرات الدفاع عن النفس قبل يومين فقط من استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في البلد الشيوعي، فقد نجحت أكاديمية علوم الدفاع في الشمال في اختبار "النوع الجديد من الصواريخ الباليستية بوك غوك سونغ 3" في المياه قبالة خليج "وونسان" في البحر الشرقي صباح الأربعاء، وأضاف التقرير أن الصاروخ تم إطلاقه في "الوضع الرأسي".وقال التقرير إن تجربة الإطلاق "أكدت علميًّا وفنيًّا" النجاح الفني والتكتيكي للصواريخ الباليستية المصممة حديثًا، ولم يكن لها أي تأثير سلبي على "أمن الدول المجاورة". لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل حول السلاح الجديد.وأضاف التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يرسل "تهنئاته الحارة"، ملمحًا بذلك إلى عدم حضوره للاختبار.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس الأربعاء أن الشمال قد أطلق ما يبدو أنه صاروخ باليستي من داخل غواصة في البحر الشرقي، وأن الصاروخ حلق لمسافة 450 كم على ارتفاع يبلغ 910 كم.وقال الخبراء إن الصاروخ كان يمكنه أن يطير لمسافة أطول إذا تم إطلاقه بزاوية عادية، وليس "في الوضع الرأسي".