وزارة الخارجية الأمريكية تحث بيونغ يانغ على مواصلة المفاوضات

Photo : KBS News

أفادت وكالة رويترز للأنباء أمس الأربعاء بأن وزارة الخارجية الأمريكية دعت كوريا الشمالية إلى ضبط استفزازاتها، والمشاركة باستمرار في المفاوضات.يأتي ذلك على خلفية إطلاق بيونغ يانغ قذيفة يرجح أنها صاروخ بالستي وقع إطلاقه من غواصة.وطالب ناطق باسم الوزارة الأمريكية في "روما" كوريا الشمالية، بضبط استفزازاتها والالتزام بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والانخراط في المفاوضات العملية والمستمرة لضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ولعب دورها في نزع الأسلحة النووية.وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يزور حاليا العاصمة الإيطالية "روما".