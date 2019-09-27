أضرار بشرية ومادية جراء إعصار

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اجتاح إعصار "ميتاغ" شبه الجزيرة الكورية، مما أحدث أضرارا بشرية ومادية كبيرة.وأعلن مركز التعامل مع الكوارث والأحداث الأمنية اليوم الخميس وفاة 6 أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح نتيجة للإعصار، بالإضافة إلى فقدان شخصين.أما بالنسبة للمشردين، فقد زاد عددهم في منطقة جزيرة "جيه جو" عن 30 مشردا من 10 أسر نتيجة المياه التي غمرت منازلهم، حيث لجأوا إلى فنادق ومرافق للإقامة بالقرب من مساكنهم. علاوة على ذلك لجأ ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون شخصا إلى ملاجئ في منطقتي"اوي ريونغ و"هاب تشون" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" ومنطقتي "كو ليونغ" و"يونغ دوك" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ".من ناحية أخرى، تزايدت الأضرار المادية، حيث غرق 101 منزل بعد أن غمرته المياه، ودُمر 15 بيتا مصنوعا من الزجاج البلاستيكي في جزيرة "وان دو" بمقاطعة شمال "تشوللا" وجزيرة "جيه جو". كما دمر 15 مبنى من المرافق العامة و10 من الطرقات.وفي منطقتي "سونغ سان" و"كو جوا " جرى انقطاع للكهرباء عن 949 منزلا لفترة محددة، قبل أن يتم إعادة إعمار جميع تلك المناطق.والجدير بالذكر أن جميع المطارات في البلاد، تعمل الآن بشكل طبيعي، بعد مغادرة الإعصار "ميتاغ " شبه الجزيرة الكورية.