اجتماع بين القادة العسكريين الكوري والياباني والأمريكي

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صرحت هيئة الأركان الأمريكية للقوات المسلحة بأن قائد الهيئة الأمريكي "مارك ميلي" التقى بنظيريه الكوري والياباني في وزارة الدفاع الأمريكية أمس الأربعاء حيث اتفقوا على تفعيل التعاون متعدد الأطراف من أجل ضمان السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.وأوضحت الهيئة الأمريكية في نفس اليوم، بأن قائد الهيئة الأمريكي "ميلي" التقى بنظيره الكوري "بارك هان كي" والياباني "ياماجاكي غوجي" في مقر هيئة الأركان الأمريكية.ويذكر أن هذا اللقاء الذي يجمع أعلى القادة العسكريين للدول الثلاث، عقد لأول مرة منذ أن قررت سيول إلغاء الاتفاقية الأمنية لحماية المعلومات العسكرية مع اليابان، يوم 22 من شهر أغسطس الماضي.وقالت الهيئة الأمريكية إن الاجتماع ركز على التعاون متعدد الأطراف الذي يؤمن حالات الاستعداد للتعامل مع الحوادث غير المقصودة في أي منطقة، كما يشجع السلام والاستقرار على المدى الطويل في شمال شرق آسيا.وشرحت أيضا أن الجانب الأمريكي أكد من جديد على تعهداته التامة بالدفاع عن كوريا واليابان في حالة الطلب، وتقديم قدرة الردع الموسعة التي توفرها القوة العسكرية الأمريكية في جميع المجالات. وأضافت أن القادة العسكريين اتفقوا على تفعيل التعاون متعدد الأطراف من أجل التعامل مع الشؤون الأمنية المثيرة للقلق، وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.