إقامة مراسم تذكارية احتفالا بيوم التأسيس الكوري ال4،351

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أقيمت قي العاشرة من صباح اليوم الخميس المراسم التذكارية، احتفالا بعيد التأسيس الكوري ال4،351، في مركز "سيجونغ" بسيول.وحضر المراسم التي تحمل شعار "الجميع معا لإفادة العالم" حوالي ألفي شخص بينهم "لي ناك يون" رئيس الوزراء وغيره من الشخصيات الحكومية البارزة والسفراء الأجانب لدى سيول والجمعيات ذات الصلة والطلاب والمواطنون العاديون.وقال رئيس الوزراء في كلمة للتهنئة إن أفكار "الإنسان المفيد لكافة البشر" التي طرحها"دانكون" مؤسس أول دولة كورية لا تمثل أفكارا قديمة، بل تمثل مهماتنا اليوم، داعيا إلى استئصال الصراعات في جميع المجالات وتعزيز التوافق من أجل تحقيق الأفكار.وسجلت المراسم حضور عدد من أولئك الذين ظلوا يكرسون جهودهم لتحقيق الأفكار، بمن فيهم ربة البيت "تشيه سونغ هي" التي أنقذت شخصا مصابا بأزمة قلبية في أحد الشوارع باستخدام عملية الإسعاف الأولي، والسيد " او إين تيه" الذي يقدم الأطعمة المجانية إلى الأطفال الفقراء وهو يدير الآن مطعما للمعكرونة.