مفاوضات العمل المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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توالت مختلف أنواع التحليلات بشأن نوايا كوريا الشمالية، بعدما أطلقت بيونغ يانغ أمس الأربعاء قذيفة يرجح أنها صاروخ بالستي وقع إطلاقه من غواصة، وذلك بعد ساعات من اتفاق أمريكي وكوري شمالي على عقد مباحثات عمل بين الجانبين.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بيونغ يانغ ألمحت من خلال عملية الإطلاق إلى رفضها تقديم أي تنازل خلال المفاوضات المرتقبة حول نزع الأسلحة النووية، مذكرة بقدراتها العسكرية، بينما أشارت صحيفة " نيويورك تاميز" إلى أن الاحتياطات العسكرية الكورية الشمالية ظلت تتزايد باستمرار بعد مباحثات القمة التي عقدت بين واشنطن وبيونغ يانغ في سنغافورة في العام الماضي. وذكرت أنه من بين خيارات المفاوضات التي تدرسها وزارة الخارجية الأمريكية، التجميد المؤقت للأسلحة النووية. ويهدف هذا الخيار إلى منع زيادة المخزونات العسكرية التي تحتوي على ما بين 30 و60 سلاحا نوويا بالإضافة إلى الصواريخ فائقة الدقة.أما قناة "بوكس" الأمريكية العاملة عبر الإنترنت، فقد أفادت بأن الجانب الأمريكي أعد خطة لتعليق العقوبات الأمريكية على تصدير الفحم والمنسوجات على مدار 36 شهرا، مقابل تفكيك موقع "يونغ بيون" للتجارب النووية والمرافق الإضافية.والجدير بالذكر أن الفحم والمنسوجات تمثل من أهم الصادرات الكورية الشمالية.