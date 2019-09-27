التأكد من الإصابة الثالثة عشرة بمرض حمى الخنازير الأفريقية

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شهدت مدينة "كيمبو" في مقاطعة "كيونغ كي" حالة إصابة جديدة بمرض حمى الخنازير الأفريقية لتكون الإصابة الثالثة عشرة في البلاد والثانية في المدينة.وصرحت وزارة الزراعة والشؤون الريفية صباح اليوم الخميس بأنها تأكدت من الإصابة في إحدى مزارع المدينة.وكان صاحب المزرعة قد أبلغ سلطات الحجر الصحي بنفوق 4 خنازير من بين القطيع الذي يملكه والبالغ نحو ألفين و800 خنزير.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المزرعة تقع في نفس المدينة التي تقع بها مزرعة أخرى عثر بها على الفيروس في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.وبذلك ارتفع عدد المزارع المصابة بالمرض منذ العثور على أول إصابة في منطقة "باجو " بمقاطعة كيونغ كي يوم السابع عشر من الشهر الماضي، إلى 13 مزرعة.